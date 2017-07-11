خسرو پیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مدیریت درست، جامعه را در رسیدن به اهداف اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی رهنمود می‌کند، ابراز داشت: یکی از موانع دست‌یابی به فناوری مباحث مالی است لذا در جلسه مشترک بین برنامه‌وبودجه تشکیلات و بخش فناوری تلاش شد تا بتوانیم پشتیبانی مالی را با حمایت دفاتر پارک‌های علم و فناوری به آن حدی که موردنیاز باشد برسانیم، یعنی با توجه به عملکرد پارک‌ها که هر چه بودجه در اختیار آن‌ها قرار گیرد، اثرات آن در جامعه نیز افزون‌تر بوده است.

وی بابیان اینکه پارک علم و فناوری باید در راستای تولید ثروت قدم بردارند، افزود: این پارک‌ها در دو زمینه باید فعال باشند یکی درزمینهٔ فناوری‌های پیشرفته که کشور نیاز دارد و دوم نقش منطقه‌ای که باید فناوری‌های پایین و متوسط را برای ایجاد اشتغال حمایت کنیم بنابراین پارک‌ها در سطح شهرهای کوچک نیز فعال می‌شود و شاهد توسعه و فناوری نه‌تنها در شاهرود بلکه در استان و در مناطق دیگر خواهیم بود.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم بابیان اینکه تلاش ما در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، ابراز داشت: جامعه‌ای موفق است که افراد فارغ‌التحصیل به دنبال کسب علوم جدید و به‌کارگیری آن درراه اشتغال باشند لذا برای هموار کردن این مسیر نیاز به دانشگاه‌های کارآفرین که بتوانند ایده‌های نو را به سمت پارک‌های علم و فناوری گسیل دهند، یک ضرورت است.

پیری در ادامه تصریح کرد: سیاست کلی وزارت علوم بر این منوال است که فارغ‌التحصیلان بر اساس نیاز تعریف‌شده بتوانند ایده‌های خود را عملیاتی کنند که ایجاد استارت آپ‌های متوالی، طرح شتاب شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برتر در کل کشور از سال گذشته شروع شد.

وی افزود: در تلاشیم تا با برگزاری استارآپ‌ها، ایده‌های نو را در چهار چوب نیازهای کشور در حوزه آب، محیط‌زیست، گیاهان دارویی و معدن شناسایی و بهترین ایده‌ها را به پارک معرفی کنیم و با حمایت مالی چرخه دائمی از جریان نوآوری و فناوری در کشور ایجاد می‌شود.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم بابیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان وظیفه برطرف ساختن نیازهای کشور در شرایط تحریم را بر عهده‌دارند، ابراز داشت: پیوند علم و تکنولوژی می تواند کشور را از بن‌بست‌هایی که غربی‌ها برای ما ایجاد می‌کنند رها کند لذا در این مسیر باید سیاست‌گذاران افق دور دست را به گونه ای تدوین کنند تا بتوانیم با حمایت از ایده‌های برتر مسئولان استانی و شهرستانی را نیز با خود همراه کنیم.

پیری در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت وجود پارک‌های علم و فناوری و لزوم حمایت از ایده‌های نو باید بودجه کشوری در چهار چوب توانمندی پارک ها افزایش پیدا کند لذا در وهله نخست باید سازمان برنامه‌وبودجه را مجاب کرد تا حمایت‌های بیشتری از پارک ها داشته باشند.

وی بابیان اینکه ایجاد مراکز نوآوری در داخل دانشگاه‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود، افزود: برای بهره‌گیری از این فرصت در ابتدا باید در ارتباط با سایر کشورها از تجربیات آن‌ها نیز در استفاده از فناوری بهره برد لذا چنین به نظر می‌رسد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید حمایت از ایده‌های برتر و ارتباط با سایر کشورها در سیاست های کشور لحاظ شود.