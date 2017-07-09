سرمربی و دبیرکل فدراسیون فوتبال نباید از خطوط قرمز عبور می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع در واکنش به حواشی بوجود آمده پیرامون تیم ملی توسط کارلوس کی‌روش و دبیرکل فدراسیون فوتبال، گفت: همه باید به منافع ملی کشورمان در عرصه فوتبال توجه کنند نه اینکه صرفا نظرات شخصی و غیرکارشناسی بیان کنند.

نماینده مردم، آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چنین حواشی نشان دهنده نبود ثبات در فدراسیون فوتبال و عدم توانایی در ساماندهی است، اظهار کرد: مسئولان فدراسیون باید به افراد تذکر دهند و مسائل را برطرف کنند نه اینکه صرفا افرادی را که دارای سابقه و تجربه هستند را به راحتی کنار بگذارند.

وی ضمن تاکید بر اینکه کی‌روش هر چند وقت یکبار با کسی درگیری دارد و باید تکلیف خود را در قبال فوتبال کشورمان مشخص کند، ادامه داد: هر فردی در فدراسیون فوتبال دارای وظایفی است از این رو سرمربی تیم ملی یا دبیرکل فدراسیون باید بر اساس شرح وظایف عمل کنند و از خطوط قرمز که به تیم ملی آسیب می‌زند عبور نکنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نباید اختلافات شخصی در فدراسیون فوتبال به رسانه‌ها کشیده شود، تصریح کرد: چنین اختلافاتی فضای فوتبال کشور را تحت تأثیر منفی خود قرار داده و حواشی مختلفی را بوجود آورده که به هیچ عنوان پسندیده نیست و باعث آسیب دیدن فوتبال ملی می‌شود.

رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدوارم وزارت ورزش و جوانان نسبت به ساماندهی شرایط تیم ملی فوتبال در آستانه ورود به مسابقات جام جهانی اقدام کند تا دیگر شاهد بروز چنین اختلافات و حواشی نباشیم.