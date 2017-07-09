شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت:گرد و غبار وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

وی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی همچنان بیانگر عبور امواج ضعیف تراز میانی جو از سطح منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: طی سه روز آینده آسمان استان کمی ابری، در بعضی ساعت ها همراه با رشد ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی بیان کرد: در این مدت احتمال گردوغبار رقیق در برخی مناطق انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همچنین امروز بعدازظهر در برخی نقاط استان احتمال وقوع بارش های خفیف و پراکنده پیش بینی می شود.