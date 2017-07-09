قله دماوند و امامزاده هاشم متعلق به آمل است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقدم بعدازظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش لاریجان اظهار داشت: هدف و رسالت مدیران این بخش خدمت به مردم شریف است ومدیران با وخدت و همدلی بهترین‌ها را به ارمغان می اورند.

بخشدار لاریجان آمل با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان داشت: وظیفه وجودی چیزی جز خدمت به مردم نیست، افزود: نام شهرستان آمل در وصیت نامه سیاسی الهی امام (ره) آمده است و اجازه ورود به خاک لاریجان را به کسی نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه طبق نامه وزیر کشور به رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در رابطه با انتقال مدیریت آستان امام زاده هاشم (ع) از دماوند به بخش لاریجان، خاطر نشان کرد: طبق ماده ۱۴ تقسیمات کشور آستانه امام زاده هاشم (ع) و قله دماوند متعلق به بخش لاریجان شهرستان آمل است.

مقدم با اشاره به اینکه به هیچ سخنانی توجه نمی‌کنیم، ما تابع قانون و قاون فصل الخطاب است، افزود: این مهم با پیگیری‌های مجدانه استاندار مازندران و نماینده مردم آمل در مجلس و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه این مهم محقق شد و به زودی مدیریت آستانه امام زاده هاشم به اوقاف لاریجان منتقل می‌شود.