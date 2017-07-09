جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در نشست توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: تمام مدیران دستگاه های مختلف استان باید در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی گام بردارند.

وی عنوان کرد: توسعه این استان با کمک بخش خصوصی امکان پذیر است و باید موانع سد راه سرمایه گذار برداشته شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون پروژه های اشتغالزای بسیار خوبی در این استان کلید خورده است که با با بهره برداری از آنها زمینه توسعه بیشتر این استان فراهم می شود.

وی ادامه داد: بهره برداری از پروژه های پتروشیمی لردگان، فولاد چهارمحال و بختیاری، آهک هیدراته و... این استان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد اشتغال باید هدف اصلی مسئولان استان باشد.