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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

رامین رضاییان در جمع «پسران ساحل»

رامین رضاییان در جمع «پسران ساحل»

تیم فوتبال اوستنده بلژیک که رامین رضاییان را جذب کرده است، سال گذشته به عنوان پنجم لیگ بلژیک دست یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان امروز یکشنبه با عقد قراردادی دوساله به تیم اوستنده بلژیک پیوست.

رضاییان به شهر ساحلی اوستنده رفت تا با حضور در تمرینات این تیم نظر سرمربی این باشگاه را به خود جلب کند.

این بازیکن پس از حضور یک هفته ای در تمرینات موفق شد نظر کادر فنی این تیم را جلب کند تا آنها شرط رضاییان را برای بستن قرارداد دو ساله بپذیرند.

اوستنده شهری ۶۸ هزار نفری است که مناظر طبیعی فوق العاده بکری دارد. تیم فوتبال این شهر لقب پسران ساحل را دارد. اوستنده در رقابت های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ توانست با کسب ۵۰ امتیاز در رده پنجم قرار گیرد. اوستنده با حضور در این رتبه مجوز بازی در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان اروپا را نیز کسب کرده است تا این بازیکن ایرانی شانس خود را در این رقابتها امتحان کند.

کد مطلب 4026094

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