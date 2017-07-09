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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۴

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

۲۰ هزار فرصت شغلی در کرمان ایجاد می شود

۲۰ هزار فرصت شغلی در کرمان ایجاد می شود

کرمان - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان با اشاره به تعریف ۴۵۵ پروژه اقتصاد مقاومتی برای این استان در سال جاری گفت: با اجرای پروژه های گفته شده ۲۰ هزار فرصت شغلی در کرمان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به بسته های پنج گانه رونق تولید و اشتغال گفت: ۹۵ پروژه و برنامه از طرف ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسیده است که شامل ۱۹ وزارتخانه و دستگاه می شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد این پروژه ها مربوط به ۲۰۲ برنامه اجرایی می شود و افزود: برش ملی این پروژه ها تعیین شده و دستگاه های دولتی باید برش استانی پروژه های گفته شده را پی گیری کنند.

رودری ادامه داد: ۴۵۵ پروژه اقتصادی مقاومتی برای سال ۹۶ در سه بخش پروژه های بُرش استانی، پیشنهادی استان و بخش خصوصی تعریف شده است که ۱۳۲ پروژه مربوط به بخش خصوصی و ۳۲۲ پروژه دولتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه ها تامین مالی نیاز است.

وی گفت: با اجرای پروژه های گفته شده ۲۰ هزار فرصت شغلی در استان کرمان ایجاد می شود.

کد مطلب 4026095

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