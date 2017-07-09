سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی نباید در زمره کالای قاچاق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: همه کسانی که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا مسئولیتی دارند در این زمینه جدی هستند و با قاطعیت در این مسیر همراه دولت هستند.

وی افزود: در واحدهای صنعتی که برخی دراستفاده از نفت سفید ناگزیر هستند گاهی مسائلی وجود دارد که در مسیر تولید مانع ایجاد می کند و یکی از آنها تامین سوخت خارج از شبکه است.

عسگری تصریح کرد: با محدودیت ایجاد شده برای واحدهای صنعتی برخی از این واحدها ناچار هستند سوخت نفت سفید خود را خارج از شبکه تامین کنند که متاسفانه در صورت بروز مشکل این موضوع در محدوده کالا و سوخت قاچاق محسوب می شود که کمنطقی نیست.

وی بیان کرد: این سوخت دیگر قاچاق نیست و شاید خارج از شبکه توزیع و تهیه شده که ما نتوانسته ایم نیاز تولیدکننده را تامین کنیم و منطقی نیست تولیدکننده را برای تهیه سوخت مورد نیازش دادگاهی کنیم و بگوییم سوخت قاچاق مصرف کرده اید.

فرماندار البرز یادآورشد: متاسفانه شبکه اصلی قاچاق را رها کرده ایم و با مصرف کننده جزیی که ما نتوانسته ایم سوختش را بدهیم برخور می کنیم و در مسیر تولیدش مانع تراشی می کنیم که به نظر می رسد باید در این زمینه تجدید نظر کنیم.

وی گفت: در این عرصه نیازمند دکار فرهنگی با مشارکت رسانه ها و رسانه ملی هستیم تا اطلاع رسانی لازم برای توجیه و شناسایی کالای قاچاق انجام شود.

عسگری تصریح کرد: استفاده از تشکل های بخش خصوصی و ان جی او ها که استعداد و ابتکار و علاقه لازم را برای فرهنگ سازی دارند نیز در این زمینه ضروری است و به اثربخشی کارها کمک می کند.