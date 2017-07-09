۴۸۸ هزارنفر درچهارمحال وبختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسب هفته تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۴۸۸ هزار نفر چهارمحالی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به آمار بیمه های تامین اجتماعی این استان، عنوان کرد: از تعداد کل بیمه شدگان تامین اجتماعی حدود هشت هزار بیمه مشاغل آزاد، ۱۵ هزار نفر بیمه قالی بافی، ۲۳ هزار نفر بیمه رانندگان، ۲۲ هزار نفر بیمه کارگر ساختمانی وشش هزار نفر بیمه اختیاری هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بخشیدگی جرائم واحدهای صنعتی و تولیدی از مهمترین اقدامات بیمه تامین اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.