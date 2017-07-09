دریافت هزینه در مدارس هنگام ثبت نام دانش آموزان غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یک شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بناب ضمن اعلام این مطلب افزود: در حالی که این مدارس از امکانات دولتی استفاده می کنند اما اخذ شهریه باعث می شود افراد زیادی نتوانند در این مدارس تحصیل کنند.

وی با اشاره به اینکه وجود شرایط خاص و ویژه آموزشی باعث استقبال مردم از این مدارس می شود؛ تصریح کرد: دریافت هرگونه کمک مردمی منوط به تصویب انجمن اولیاء و مربیان این مدارس است.

فرماندار بناب سپس از توجه و اهتمام ویژه به آموزش و پرورش شهرستان خبرداد و گفت: امسال ۴۰ درصد اعتبارات شهرستان به این حوزه اختصاص داده شده است.

فرج اللهی خاطرنشان کرد: تا مهرماه امسال از ۴ مدرسه جدید الاحداث بهره برداری خواهد شد و چندین پروژه راکد مدرسه سازی نیز فعال خواهند شد.

وی اذعان کرد: در طول ۴ سال گذشته ۲۹۰ میلیارد ریال برای احداث و مقاوم سازی مدارس این شهرستان هزینه شده است که در سطح استان کم نظیر است.

برخی مدیران خروجی تحصیلی خود را به گرفتن وجه خلاصه می کنند

این گزارش می افزاید، مدیرآموزش و پرورش بناب نیز در این جلسه اظهار کرد: هیچ یک از مدیران مدارس در حین ثبت نام حق دریافت وجه غیرقانونی از والدین را ندارند.

داوود اسدزاده از اینکه برخی مدیران خروجی تحصیلی خود را به گرفتن وجه خلاصه می کنند، اظهارتأسف کرد و افزود: مدیران نباید در ازای تحویل کارنامه تحصیلی وجوهی را از والدین مطالبه کنند.

وی دریافت هرگونه وجه اجباری تحت عنوان کمک به مدرسه را غیرقانونی اعلام و تأکیدکرد: عملکرد مدیران مدارس در این زمینه تحت نظر است و با افرادی که خارج از قانون به دریافت وجه اقدام کنند، برخورد خواهد شد.

مدیرآموزش و پرورش بناب در ادامه با اشاره به اینکه هیچ دانش آموز بازمانده از تحصیل در این شهرستان وجود ندارد؛ تصریح کرد: در این شهرستان علاوه بر جذب دانش آموزان واجب التعلیم، مدیران مدارس با شناسائی والدین بی سواد و هدایت آنها به کلاس های آموزشی موجبات سواددار شدن آنها را نیز فراهم آورده اند.