۲۴۰میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی استان کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد ظهر یکشنبه در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: ۵۰ پروژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با هدف تولید و اشتغال برنامه ریزی شده است.

وی گفت: از این تعداد شش پروژه ملی، یک پروژه مربوط به رونق تولید و ۱۰ پروژه پیشنهادی سازمان است.

حسینی نژاد اهمیت تقویت همکاری دانشگاه ها و صنعت را مورد توجه قرار داد و افزود: در سال گذشته ۲۸۰ میلیون دلار صادرات محصول دانش بینان در کرمان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در صدد هستیم نمایشگاه های عرضه مستقیم به صورت تخصصی برگزار شود، گفت: برای امسال برگزاری شش نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: به منظور رونق تولید ۲۴۰ میلیارد تومان طی سال جاری به واحدهای صنعتی استان کرمان اختصاص یافته است.

وی از اجرای کاداستر معدنی طی سال گذشته در کرمان سخن به میان آورد و افزود: کاداستر صنفی به زودی در استان کرمان اجرایی می شود.