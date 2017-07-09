به گزارش خبرنگار مهر، محمود جاوید ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر توسعه می یابد، اظهار داشت: به دنبال توسعه اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر چهارمحال و بختیاری هستیم.

وی عنوان کرد: بیمارستان امام علی فرخ شهر مهمترین مرکز درمانی تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بسیاری از بخش های این بیمارستان تجهیز و نوسازی شده است که هم اکنون بخش جراحی آن از مجهز ترین بخش های این بیمارستان به شمار می رود.

وی ادامه داد: هم اکنون یک کیلینیک جدید در سطح شهرکرد در سالجاری راه اندازی می شود.