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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۷

مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر توسعه می یابد

اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر توسعه می یابد

شهرکرد- مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جاوید ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر توسعه می یابد، اظهار داشت: به دنبال توسعه اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر چهارمحال و بختیاری هستیم.

وی عنوان کرد: بیمارستان امام علی فرخ شهر مهمترین مرکز درمانی تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بسیاری از بخش های این بیمارستان تجهیز و نوسازی شده است که هم اکنون بخش جراحی آن از مجهز ترین بخش های این بیمارستان به شمار می رود.

وی ادامه داد: هم اکنون یک کیلینیک جدید در سطح شهرکرد در سالجاری راه اندازی می شود.

کد مطلب 4026109

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