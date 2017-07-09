ورود فرستاده ویژه امیر قطر به کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه کویتی الانباء فرستاده ویژه امیر قطر برای بررسی بحران به وجود آمده میان این کشور و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد کویت شد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر پیشتر پاسخ کشورش را به درخواستهای ۱۳ گانه عربستان، امارات، بحرین و مصر به شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح ارائه داده بود که این پاسخ با واکنش منفی کشورهای مذکور رو به رو شد.

دولت کویت در جریان بحران به وجود آمده تلاشهای زیادی برای حل وفصل آن و میانجیگری میان قطر و کشورهای عربی انجام داد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.