ماشین سازی با کمک هواداران به لیگ برتر می آید

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تیم ماشین سازی برای موفقیت نیاز به تداوم حمایت هوادارانش دارد، اظهار کرد: ماشین سازی در کنار هواداران فعلی که همواره یار و یاور تیم هستند، هزاران هوادار خاموش نیز دارد که با حمایت همه جانبه آنها از تیم، می توانیم امسال نیز همچون دو فصل قبل در نتیجه گیری عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما با کمک هواداران می توانیم دوباره تیم ماشین سازی را به لیگ برتر بیاوریم اما این را نیز بگویم که چهار، پنج نفر هوادار نماها هستند که همیشه سنگ اندازی می کنند. هواداران واقعی ماشین سازی بدانند که این عده معدود و پنج نفری، منافع شخصی خود را به موفقیت ماشین سازی ترجیح می دهند که البته این نفرات، دیگر دستشان برای همه رو شده و دوستداران ماشین سازی آنها را بخوبی می شناسند و می دانند که آنها چه اهدافی را دنبال می کنند.

سرمربی سبزقباهای فوتبال تبریز با اشاره به حمایت مالک کارخانه از تیم ماشین سازی، عنوان کرد: جای بسی تشکر دارد که آقای شریعت زاده علاوه بر نجات کارخانه ماشین سازی و به راه اندازی دوباره چرخ صنعت شهر تبریز، به قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب نیز دیدگاهی مثبت دارد و به معنای واقعی از تیم ماشین سازی تبریز حمایت می کند و در واقع با حمایت ایشان، صنعت و ورزش ماشین سازی بار دیگر احیا شده است.

وی افزود: باید قدردان چنین افراد دلسوزی باشیم که بدون هیچگونه چشمداشت و فقط بخاطر شهر تبریز و هواداران ماشین سازی، این تیم را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و پس از سالها، ماشین سازی را به خانه خود بازگردانده است.

رسول خطیبی با اشاره به حضور برادر بزرگتر خود حسین به عنوان مدیرعامل در باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: آرزوی من حضور یک مدیر فوتبالی در راس باشگاه های تبریز بود که با حضور حسین خطیبی که سالها در سطوح و رده های مختلف فوتبال ما بوده، این آرزوی من برآورده شد. از مالک محترم باشگاه هم تشکر می کنم که یک فرد کاملا فوتبالی و آشنا به مسائل مختلف فوتبال را در مدیریت باشگاه ماشین سازی به کار گرفته است.

وی یادآور شد: جا دارد از زحمات علی خاکزاد در مدت زمانی که مدیریت باشگاه ماشین سازی را به عهده داشت، تشکر کنم. ایشان در مدتی که مدیریت ماشین سازی را در اختیار داشت با جان و دل برای باشگاه کار کرد و زحمات زیادی کشید و من باز هم از ایشان تشکر میکنم.