معرفی ۱۱۲۱ نفر از متقاضیان طلاق در فارس به مراکز مشاوره تخصصی

رشید رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل ابلاغی از رئیس قوه قضاییه تاکنون ۱۳ مرکز مشاوره به منظور تلاش در جهت تحکیم بنیاد خانواده در شیراز تشکیل شده، گفت: پرونده های مربوط به طلاق از جمله طلاقهای توافقی، طلاقهای عسر و حرجی به درخواست زوجه و طلاق به درخواست زوج قبل از ورود به دادگاه و تشکیل پرونده قضایی، به مراکز مشاوره ارجاع می شود تا طبق ماده ۱۶ آیین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده، مشاوران این مراکز با تخصص های لازم ، نسبت به ارشاد و آموزش زوجین اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مراکز مشاوره راهکار نهایی به زوجین ارائه می شود، افزود: چنانچه نتیجه ای در جهت بقای رابطه زوجیت حاصل نشود و طلاق و جدایی راه حل نهایی باشد مراتب به دادگاه خانواده جهت اقدام قضایی اعلام می شود و از این مرحله به بعد پرونده در مسیر اقدام قضایی و صدور رأی مقتضی قرار می گیرد.

سرپرست دادگاه های ویژه خانواده شیراز از برگزاری و تشکیل جلسات مستمر با مسئولان مراکز مشاوره مراکز تحکیم خانواده؛ به منظور انتقال و تثبیت سیاست های کلان نظام اسلامی در بحث تحکیم خانواده و اجرای سیاست های قوه قضاییه ، عملی کردن قانون حمایت خانواده، تسریع در روند کارها و برطرف کردن موانع احتمالی خبر داد و خاطر نشان کرد: حضور مسئولان و قضات دادگاه خانواده در این جلسات علاوه بر ایجاد هماهنگی بیشتر، امکان بررسی راهکارهای لازم در راستای کنترل و کاهش طلاق را فراهم ساخته است.

وی همچنین به برگزاری دوره های آموزش های مستمر به مشاوران حقوقی و مسئولان مراکز مشاوره خانواده؛ به منظور ارائه راهکارهای قانونی و فراهم نمودن زمینه اتخاذ تصمیم منطبق با قانون اشاره کرد و افزود: برگزاری این دوره های آموزشی با استفاده از کارشناسان حقوقی مجرب نتایج مثبتی را در بر داشته است.

سرپرست دادگاه های ویژه خانواده شیراز به ایجاد سازکاری در راستای حمایت از زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت خبر داد و گفت: این دسته از مراجعان به محاکم خانواده شیراز جهت بهره مندی از خدمات معاضدتی وکلا به کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه معرفی می شوند.

رشیدی به تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی در مجتمع قضایی خانواده شیراز اشاره کرد و گفت: واحد ارشاد و معاضدت قضایی به منظور ارشاد و راهنمایی در زمینه مسائل حقوقی به مراجعان راه اندازی شده است که این واحد با حضور کارشناسان مورد نیاز در طول ساعات اداری نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعان اقدام می کنند.

وی گفت: روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در واحد های اراشاد و معاضدت قضایی خدمات مشاوره ای دریافت می کنند.

سرپرست دادگاه های ویژه خانواده شیراز در بخش دیگری از تشریح اقدامات مجتمع ویژه خانواده شیراز بیان کرد: در سالهای گذشته عموماً کلانتریها به عنوان محل ملاقات فرزندان طلاق تعیین می شود که با توجه به نظامی بودن محل و مراجعه افراد مختلف و متفرقه به کلانتری ها این امر آثار نامطلوبی بر روحیه کودکان داشت.

وی در این خصوص با بیان اینکه در راستای ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده با همت و تلاش مسئولان عالی قضایی استان و با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همکاری نهادها و ادارات آموزش و پرورش، شهرداری و بهزیستی ۵ مرکز تحت عنوان مهر والدین جهت ملاقات فرزندان و والدین راه اندازی شده، تصریح کرد: این مراکز در محیط های مناسب و با امکانات مورد نیاز ، محلی مناسب برای دیدار والدین و ملاقات فرزندان است.

وی تأکید کرد: از ابتدای تشکیل مجتمع دادگاه های ویژه خانواده اجرای ماده ۲ قانون حمایت خانواده در دستور کار قرار داشته و جلسات دادرسی شعب دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن برگزار می شود.

