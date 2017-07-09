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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری یاسوج:

پرداخت عوارض قانونی شهرداری توسعه زیرساختهای شهر را به همراه دارد

پرداخت عوارض قانونی شهرداری توسعه زیرساختهای شهر را به همراه دارد

یاسوج- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری یاسوج گفت: پرداخت به موقع عوارض قانونی شهرداری توسعه زیرساختهای شهر را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هیبت الله عبدی زاده بعدازظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های در حال اجرای شهرداری یاسوج افزود: اکثر افرادی که عوارض خود را پرداخت نکرده اند از اقشار برخوردار جامعه هستند.

وی بیان داشت: عدم پرداخت عوارض شهرداری خدمات رسانی به موقع شهرداری به مردم را با مشکل مواجه می کند.

عبدی زاده تصریح کرد: برخی دستگاههای دولتی و خصوصی، شرکتها و اشخاص حقوقی نیز عوارض شهرداری را  به موقع پرداخت نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: پرداخت عوارض، مشارکت عمومی در اداره شهر است و شهرداری سه وظیفه اداری، خدمات شهری و عمران را بر عهده دارد که عوارض نیز در راستای انجام این وظایف هزینه می‌شود.

عبدی زاده با بیان اینکه هزینه نگهداری و حفظ و مراقبت از پروژه های اجرا شده نیز بر عهده شهرداری است، گفت: همکاری شهروندان در پرداخت به موقع عوارض قانونی تعیین شده  می‌تواند به شهرداری در اجرای پروژه های زیرساختی شهری کمک کرده و به آبادانی و توسعه شهر کمک کند.

کد مطلب 4026119

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