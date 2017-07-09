شبهای شعر وموسیقی شیراز آغاز بکار کرد/رونمایی«خیالت اگر آید ... »

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در حاشیه این مراسم که عصر یکشنبه در تالار غزل فرهنگ و ارشاد فارس برگزار شد، این نشست ها را زمینه ساز ایجاد شور و انگیزه در شعر و موسیقی استان فارس دانست و گفت: حضور پر رنگ انجمن های ادبی و فعالان موسیقی در این نشست ها علاوه بر آشنایی این دو هنر اصیلی ایرانی، زمینه رشد هر دو عرصه را فراهم کند.

مهدی امید بخش با بیان اینکه این نشست ها در هفته بزرگداشت قلم آغاز به کار کرد گفت: شب های شعر و موسیقی از این پس به صورت ماهیانه با همکاری مشترک انجمن اهل قلم فارس و انجمن موسیقی استان برگزار خواهد شد.

در این نشست صدرا ذوالریاستین شیرازی، نصرالله وطن خواه، محمد طبیب زاده، زری قهارترس و ساحل زاهدی به قرائت اشعار خود پرداختند. همچنین هدایت رضایی رئیس انجمن موسیقی فارس در سخنانی گفت: شب های شعرو موسیقی علاوه بر پیوند بین این دو هنر، به طرح مباحث تخصصی در هر دو رشته خواهد پرداخت تا شاعران و اهالی موسیقی با مباحث فنی طرفین آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی گفت: جای چنین برنامه میان رشته ای در استان خالی بود و امیدواریم به زودی در تمام شهرستان های استان نمونه آن برگزار شود.

حسن دهقان رییس انجمن اهل قلم استان هم به بیان اهداف و محورهای این برنامه پرداخت و گفت: انجمن های ادبی شیراز تاکنون به صورت دور همی های صمیمی حرکت می کردند و اتفاقاً جریان های خوبی را هم در عرصه های شعر و داستان به وجود آوردند اما زمان آن رسیده است که با هم افزایی، دامنه این جریانات به بدنه جامعه نیز کشیده شود.

وی افزود: شب های شعر و موسیقی با همین هدف شکل گرفته و انجمن های ادبی و موسیقی در آن نقش اصلی را بازی می کنند. وی همچنین در معرفی کتاب «خیالت اگر آید ...» هم گفت: این کتاب ترنم های شاعرانه یکی از اهالی موسیقی است که در ۶۰ صفحه توسط نشر داستان منتشر شده است. شاعر مجموعه شعر «کمی تا قسمتی عاشق» افزود: مهران محبی که سال ها با نت های موسیقی، تنبک را به سماع واداشته است، حالا طبع لطیف خود را در عرصه شعر آزموده و شعرهایش را در سه قالب غزل، مثنوی و سپید راهی بازار نشر کرده است.

در پایان این مراسم با حضور جمعی بزرگی از شاعران و دوستداران شعر و موسیقی ، از کتاب «خیالت اگر آید ...» رونمایی شد. همچنین مهران محبی نوازنده تنبک پس از ارائه توضیحاتی درباره این کتاب و مباحث تخصصی در حوزه موسیقی، با همراهی سهند شکرزاده نوازنده چیره دست سه تار، به اجرای دونوازی موسیقی ایرانی پرداخت.