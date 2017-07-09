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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۵

انفجار در نیروگاه لس آنجلس ۱۴۰ هزار واحد را در خاموشی فرو برد

انفجار در نیروگاه لس آنجلس ۱۴۰ هزار واحد را در خاموشی فرو برد

انفجار یک نیروگاه در لس آنجلس موجب قطعی برق در بیش از ۱۴۰ هزار منزل مسکونی و واحد تجاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «راشا تودی»، انفجار در نیروگاهی در لُس آنجلس در آمریکا، برق بسیاری از مناطق این شهر را قطع کرد و بر فعالیت مردم در منازل مسکونی، شرکت های تجاری و نیز بسیاری از زیرساخت ها مانند چراغ های راهنمائی رانندگی تأثیر گذاشت.

بر اساس اعلام «راشا تودی»، پس از وقوع این انفجار بیش از ۱۴۰ هزار منزل مسکونی و واحد تجاری در «سن فرناندو ولی» (San Fernando Valley) بدون برق ماندند.

لازم به ذکر است، این انفجار روز شنبه ساعت هفت غروب به وقت محلی رخ داده است.

سخنگوی آتش نشانی شهر «لس آنجلس» در این خصوص اعلام کرد: جان ده‌ ها نفر که در آسانسورها گیر افتاده بودند را نجات داده ایم.

کد مطلب 4026124

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