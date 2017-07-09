نقش سمنها درکاهش آسیب های اجتماعی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کلاشلو بعدازظهر یکشنبه در کارگاه علمی و تخصصی ورزشی در یاسوج افزود: افزایش مشارکت سمنها در فعالیتهای ورزش و اجتماعی کاهش معضلات اجتماعی را به همراه دارد.

وی بیان داشت: مشارکت اجتماعی سمنهای جوان ضروری است و مشارکت باید آگاهانه و داوطلبانه باشد تا از منابع شخصی به نفع منافع جمعی جامعه استفاده شود.

کلاشلو تصریح کرد: سمنها عاملی موثر در توسعه و گسترش مشارکت هستند که باید از طریق مطالعات و پژوهشهای مستمر به توسعه و تقویت مشارکت کمک شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از همایش یافته‌های پژوهشی منطقه چهار کشور در یاسوج، کارگاه مطالعات و پژوهشهای جوانان، کارگاه علمی عوارض و احتیاط مصرف مکملهای غذایی در ورزش و کارگاه آسیبهای مشارکتهای اجتماعی سمن‌های جوان برگزار و طرحها و پژوهش‌های برگزیده نیز ارائه شد.