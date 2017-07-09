عدم حمایت بانک ها از طرح های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر یکشنبه در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از رشد ۲۷ درصدی پروژه های میراث فرهنگی استان کرمان طی سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین مرتبه پروژه های بزرگی نظیر منطقه گردشگری هنزا و شهداد با اعتباری بیش از سه هزار میلیارد تومان تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ میلیارد تومان حجم ریالی برای مرمت آثار تاریخی کرمان صرف شده است، افزود: کرمان در زمینه میزان حجم هزینه شده ریالی در بحث مرمت آثار در قیاس با استان های دیگر رتبه نخست را داراست.

وفایی با تاکید بر لزوم ادامه روند توسعه اقامتگاه های بومی در استان کرمان گفت: سال گذشته ۱۱۰ اقامتگاه بوم گردی در استان فعال شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از برنامه ریزی برای ایجاد ۵۰ مورد اقامتگاه بوم گردی طی سال جاری در استان خبر داد و تصریح کرد: در عمده طرح های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری که متکی به منابع بانکی هستند حمایتی از سوی بانک ها مشاهده نشده است.

وفایی ادامه داد: بانک های استان کرمان اعلام کنند چه میزان تسهیلات گردشگری از سوی آنها برای این منظور اختصاص داده شده است.

وی معرفی ظرفیت های کرمان در داخل و خارج از کشور را یکی از نیازهای اساسی استان دانست و افزود: متاسفانه از این حیث بسیار عقب هستیم.

وفایی عنوان کرد: برنامه مفصل بازاریابی و تبلیغات به استاندار ارائه شده و انتظار داریم از محل اعتبارات به این موضوع کمک شود.