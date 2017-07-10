محمد نریمانی در گفتگوبا خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده متهمان حمله و تخریب سفارت عربستان خبرداد و گفت: اولین جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده امروز برگزار می شود.

وی افزود: قرار است این پرونده در شعبه ۵۳دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر،۲۸و ۲۹ تیر ۹۵ بود که دو جلسه رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و ۲۱ متهم تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شد. پس از این جلسه، پرونده یکی از متهمان که به اشتباه به دادگاه کارکنان دولت آمده بود به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. در نهایت پس از چهار ماه دادگاه حکم این متهمان را صادر و ۱۳ متهم را به حبس تعلیقی محکوم کرد. تعدادی از متهمان نیز تبرئه شدند.