کارگاههای علمی و تخصصی ورزشی منطقه چهار در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاهها ظهر یکشنبه با حضور اساتید برجسته مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در یاسوج برگزار شد.

معاون مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه برگزاری این کارگاهها در جمع خبرنگاران گفت: دوپینگ استفاده از روش‌های غیر قانونی برای ارتقا و افزایش کارایی در ورزش است.

امیرحسین واعظی افزود: سلامت ورزشکاران از موضوعات مهمی است که باید به درستی برای ورزشکاران تبیین شود.

مدرس کارگاه علمی و تخصصی دوپینگ در ورزش افزود: دوپینگ باعث نادیده گرفتن ظرفیت و توانمندی ورزشکاران می‌شود و سلامت ورزشکاران را نیز به مخاطره می اندازد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یافته‌های پژوهشی منطقه چهار کشور با حضور استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، یزد و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.