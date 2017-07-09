۹۷۸هزار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر،علی محمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت:۵۳۰ هزار نفر از جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند و طی سال گذشته ۹۷۸ هزار نفر در این مراکز تحت درمان قرار گفتند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر پنج مرکز درمانی در شهرهای زنجان، ابهر، خرم‌دره و قیدار، همچنین بیمارستان‌های امید ابهر و امام حسین (ع) با ۲۲۰ تختخواب به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۲۳ هزار نفر در مراکز درمانی تامین‌اجتماعی بستری شدند و ۱۱ هزار نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

محمدی تاکید کرد: طی سال گذشته ۷ هزار نوزاد در بیمارستان امام حسین (ع) متولد شدند و استقبال از زایمان در آب هم بسیار خوب بوده است و روبه رشد است.

وی افزود: طی سال گذشته ۷۵ هزار سالمند در قالب طرح تکریم سالمندان بدون نوبت ویزیت شدند و در حوزه تجهیزات نیز ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تجهیزات و تا سقف ۹.۵ میلیارد تومان دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی استان زنجان خریداری شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان از احداث درمانگاه در شهرهای ماهنشان، صائین قلعه و هیدج تا پایان امسال خبر داد.

محمدی ابراز کرد:صدور کارت الکترونیکی سلامت و پیگیری نسخه الکترونیک برای مراکز خارج از مراکز درمانی در دستور کاراین سازمان قرار دارد.