امت گریه نیستیم/تاکید بر شادی های پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ریشهری در نشست شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت که در تالار شیخ صندوق آستان حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد،اظهار داشت: دهه کرامت فرصت و ظرفیت مناسب برای انتقال فرهنگ اهل بیت (ع) به مردم است و لازمه تحقق آن تلاش و برنامهریزی دقیق برای پربار کردن و غنیسازی این فرصت است.
ریشهری گفت: اسلام دین شادی پایدار است در حالیکه ما را به عنوان امت گریه می نامند .
وی با اشاره به شعار «در شادی اهل بیت (ع) شاد باشیم»، افزود: محور شادی برای تمام اقشار و در طول سال مفید است هر چند این موضوع در جامعه ما مغفول مانده است و ما را به عنوان «امت گریه» میشناسند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با اشاره به کتاب «الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث» خاطرنشان کرد: اسلام، دین شادی است زیرا برنامه تکامل معنوی و روحانی انسان است و شادی یکی از وجوه انسانی است.
ریشهری با بیان اینکه اسلام شادی را از زاویه پایداری و ناپایداری مینگرد، اضافه کرد: هدف اسلام رساندن جامعه به سرور و شادی پایدار است، امام کاظم (ع) در اینباره میفرماید «ممکن است بعضی از شادیها کوتاه باشند همچون یک لحظه اما ناراحتی فراوان به دنبال داشته باشند».
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) افزود: اگر برنامههای اسلام در جامعه پیاده شوند، هیچگاه شادی از اسلام دور نمیشود، بعضی از شادیها موقت هستند و اسلام با شادی که غم و اعتیاد، بدبختی و بیچارگی به دنبالش باشد، مخالف است
آیت الله ریشهری خاطرنشان کرد: اسلام در توصیههایش به گریه نیز نشاط و شادی پایدار را دنبال میکند، غمهای مطرحشده در اسلام مانند محرم، مقدمه شادی است بنابراین اسلام، دین شادی است.
وی در پایان گفت: شعار «در شادی اهل بیت (ع) شاد باشیم» دهه کرامت سال ۱۳۹۶، شعار خوبی است و اگر این شعار فرهنگ سازی شود می تواند در جامعه کار ساز و مفید باشد.
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