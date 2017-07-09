۳۱دانش آموز چهارمحالی به اردوی دانش آموزان عشایر کشور اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری، بهروز امیدی از اعزام دانش آموزان پسر عشایر استان به اردوی مشهد مقدس خبر داد و اظهار داشت : در این اردو۳۱ نفر از دانش آموزان پسر عشایر استان چهارمحال و بختیاری به مشهد مقدس اعزام شدند تا در اردوی دانش آموزان عشایر سراسر کشور در اردوگاه ثامن الحجج مشهد مقدس شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه این دانش آموزان برجستگان ورزشی، فرهنگی، هنری و سرآمد طرح های آموزشی بوده اند، افزود: در این اردو ضمن برپایی نمایشگاهی از دستاوردها و دست ساخته های دانش آموزان عشایری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری، دانش آموزان در مسابقات مختلف از جمله بازی های بومی و محلی، چادر زنی، ورزشی و... شرکت می کنند.