به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن‌زاده در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان البرز که بعدازظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از بدو تشکیل اداره کل آب و فاضلاب روستایی البرز تاکنون ۱۰ مجتمع آب‌رسانی در روستاها تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر هزار و ۳۰۰ مترمکعب آب در مخازن ذخیره و میزان ۲۱ کیلومتر در روستاها خط انتقال احداث‌شده است، گفت: انشعابات غیرمجاز ازجمله مشکلاتی است که در بخش آبفای روستایی با آن مواجه هستیم که کنترل این امر نیز با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو است.

مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان البرز بابیان اینکه اعتباری بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان صرف ساماندهی این انشعاب‌های غیرمجاز شده است، افزود: قانون مجازات برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه بدن شک تحقق این امر نقش شایان توجهی در کاهش توسعه انشعابات غیرمجاز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر برخی از روستاهای استان با مشکل قطعی آب‌دست و پنجه نرم می‌کنند که درصدد رفع آن هستیم.