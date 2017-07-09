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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

مدیرکل آب و فاضلاب روستایی البرز:

۱۰ مجتمع آب‌رسانی روستایی در البرز ایجاد شد

کرج - مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان البرز از ایجاد ۱۰ مجتمع آب‌رسانی روستاهای در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن‌زاده در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان البرز که بعدازظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از بدو تشکیل اداره کل آب و فاضلاب روستایی البرز تاکنون ۱۰ مجتمع آب‌رسانی در روستاها تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر هزار و ۳۰۰ مترمکعب آب در مخازن ذخیره و میزان ۲۱ کیلومتر در روستاها خط انتقال احداث‌شده است، گفت: انشعابات غیرمجاز ازجمله مشکلاتی است که در بخش آبفای روستایی با آن مواجه هستیم که کنترل این امر نیز با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو است.

مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان البرز بابیان اینکه اعتباری بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان صرف ساماندهی این انشعاب‌های غیرمجاز شده است، افزود: قانون مجازات برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه بدن شک تحقق این امر نقش شایان توجهی در کاهش توسعه انشعابات غیرمجاز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر برخی از روستاهای استان با مشکل قطعی آب‌دست و پنجه نرم می‌کنند که درصدد رفع آن هستیم.

کد مطلب 4026140

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