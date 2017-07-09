ورزشکار چهارمحالی به مسابقات جهانی ووشو اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ووشو استان چهارمحال و بختیاری گفت: آرزو سلیمی، بانوی ووشوکار استان با پیروزی در مسابقات انتخابی تیم ملی بهعنوان نماینده ووشوی ایران در رقابتهای قهرمانی دانشجویان جهان حضور مییابد.
نوربخش عسگری افزود: مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان اوایل شهریور به میزبانی تایوان برگزار میشود و ورزشکاران ووشو برای نخستین بار در این رقابتها به مبارزه میپردازند.
وی تصریح کرد: سلیمی در این رویداد ورزشی در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندا برای تیم ایران به میدان میرود.
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