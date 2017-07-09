درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های سنگ نوردی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، افسانه میراحمدی که به همراه تیم سنگنوردی کشور در مسابقات قهرمانی آسیا در سنگاپور شرکت کرده بود، موفق شد با راه‌یابی به مرحله نهایی این رقابت‌ها در جایگاه ششم رده سنی جوانان قرار گیرد.

میراحمدی در بخش سر طناب این مسابقات با دیگر حریفان خود به رقابت پرداخت که حاصل تلاش وی و دیگر دختران ملی‌پوش ایران به کسب دو مقام ششمی و یک نشان طلا منجر شد.

تیم ملی سنگنوردی دختران ایران با عضویت راحیل رمضانی از همدان، افسانه میراحمدی از چهارمحال و بختیاری و مهیا دارابیان از زنجان در مسابقات قهرمانی آسیا در سنگاپور حضور داشت.