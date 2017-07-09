شدت گرفتن درگیریها میان گروههای مسلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روسیه الیوم، بر اساس گزارش منابع مخالفان سوری این درگیریها میان گروه های مسلح به ویژه جیش الاسلام از یک سو وجبهه النصرة از سوی دیگر از روز جمعه تا به امروز ادامه دارد.

این درگیریها بیشتر در محورهای مربوط به زمین های زراعی بیت سوی و مسرابا و الاشعری واقع در غوطه سرقی به وقوع می پیوندند و دو طرف از تیر بار و دیگر سلاح ها برای هدف قرار دادن نیروهای طرف مقابل استفاده می کنند به طوریکه جبهه النصره توانسته پیشروی هایی را در این منطقه به دست آورد و کنترل منطقه الاشعری از سمت بیت سوی را به دست بگیرد.

این در حالیست که آتش بسی با چراغ سبز دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روسای جمهور آمریکا و روسیه از ظهر امروز در مناطقی از سوریه اجرا شده است.