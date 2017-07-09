به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان البرز که بعدازظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، با تأکید بر اینکه شرکت آب و فاضلاب استان باید از آمادگی لازم در خصوص مقابله با شرایطی بحرانی برخوردار باشد، اظهار کرد: در نظر گرفتن تدابیر و برنامه‌های ویژه ضروری است.

وی با اعلام اینکه با توجه به مشکلات موجود در خصوص تأمین و احتمال بروز قطعی آب و ایجاد موانع در تأسیسات آب‌رسانی می‌بایست تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ شود، افزود: در نظر گرفتن تعدادی تانکر برای آب‌رسانی به مناطق دچار مشکل در این خصوص، ازجمله این تمهیدات است.

استاندار البرز اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع پیرو قطعی آب در مناطق به شهروندان را الزامی عنوان کرد و گفت: باید مشکلات احتمالی در این بخش با کمترین آسیب و مسئله مدیریت شود.

طهائی بابیان اینکه باید به سبب وضعیت حاکم در این بخش مدل مصرف تغییر پیداکرده و با استفاده پساب بجای آب باکیفیت در آبیاری فضای سبز، شهرک‌های صنعتی و نیروگاه منتظر قائم در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، تصریح کرد: پیگیری افزایش حق آبه استان از وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تخصیص ۳۰ میلیون مترمکعب پساب تهران به استان البرز مصوب شده اما این میزان باید به حداقل بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: اعمال فشار بیش‌ازحد به منابع زیرزمینی مشکلات عدیده‌ای را متحمل استان می‌سازد.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم ارائه طرح مدیریت صحیح مصرف آب توسط مسئولان مربوطه، افزود: تدوین طرح‌های کاربردی در این خصوص حائز اهمیت است.