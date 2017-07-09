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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی:

بخش دیالیز بیمارستان میلاد بیرجند راه اندازی می شود

بخش دیالیز بیمارستان میلاد بیرجند راه اندازی می شود

بیرجند- مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی از راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان میلاد بیرجند طی چند روز آینده خبر داد و گفت: پلی کلینیک ویژه طبس نیز در سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیروزی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: مدیریت درمان تامین اجتماعی در حوزه درمانی به دو شکل درمان مستقیم و غیر مستقیم به مردم خدمات می دهد.

وی بیان داشت: در مرکز استان بیمارستان شهید رحیمی و حضرت ابوالفضل(ع) به عنوان مراکز ملکی خدمات ارائه می کنند.

 وی بیان داشت: باتوجه به شرایط خاص در استان درمان مستقیم جایگاه ویژه ای دارد و کمک اقتصادی به بیمه شدگان محسوب می شود.

 وی ادامه داد: با توسعه تخت های بستری و خدمات امیدواریم به وضعیت قابل قبولی در حوزه درمان برسیم.

 فیروزی از ذارائه  سه میلیون و ۸۰۰ هزار رکورد خدمت در بخش درمان تامین اجتماعی طی سال گذشته خبر داد و افزود: از این میزان بیش از دو میلیون رکورد مربوط به درمان غیر مستقیم سازمان است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۷۴ رکورد خدمتی توسط مراکز ملکی در اختیار بیمه شدگان قرار گرفته است، افزود: دو میلیون و ۲۹۲ هزار خدمات سرپایی ارائه شده است که از این میزان  ۳۲۴ هزار و ۵۰۰ مورد  مربوط به مطلب ها و یک میلیون و ۹۶۸ هزار مربوط به سایر مراکز بوده است.

 وی تصریح کرد: به زودی بخش دیالیز در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) بیرجند راه اندازی می شود.

 مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی از پیشرفت ۶۴ درصدی پروژه پلی کلینیک ویژه طبس خبر داد و افزود: این پروژه در زمین به مساحت ۴ هکتار و با زیربنای چهار هزار متر مربع در حال اجرا است.

فیروزی اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این پروژه را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به همین میزان اعتبار برای تجهیز این مرکز نیاز است.

کد مطلب 4026150

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