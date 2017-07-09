بخش دیالیز بیمارستان میلاد بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیروزی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: مدیریت درمان تامین اجتماعی در حوزه درمانی به دو شکل درمان مستقیم و غیر مستقیم به مردم خدمات می دهد.

وی بیان داشت: در مرکز استان بیمارستان شهید رحیمی و حضرت ابوالفضل(ع) به عنوان مراکز ملکی خدمات ارائه می کنند.

وی بیان داشت: باتوجه به شرایط خاص در استان درمان مستقیم جایگاه ویژه ای دارد و کمک اقتصادی به بیمه شدگان محسوب می شود.

وی ادامه داد: با توسعه تخت های بستری و خدمات امیدواریم به وضعیت قابل قبولی در حوزه درمان برسیم.

فیروزی از ذارائه سه میلیون و ۸۰۰ هزار رکورد خدمت در بخش درمان تامین اجتماعی طی سال گذشته خبر داد و افزود: از این میزان بیش از دو میلیون رکورد مربوط به درمان غیر مستقیم سازمان است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۷۴ رکورد خدمتی توسط مراکز ملکی در اختیار بیمه شدگان قرار گرفته است، افزود: دو میلیون و ۲۹۲ هزار خدمات سرپایی ارائه شده است که از این میزان ۳۲۴ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به مطلب ها و یک میلیون و ۹۶۸ هزار مربوط به سایر مراکز بوده است.

وی تصریح کرد: به زودی بخش دیالیز در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) بیرجند راه اندازی می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی از پیشرفت ۶۴ درصدی پروژه پلی کلینیک ویژه طبس خبر داد و افزود: این پروژه در زمین به مساحت ۴ هکتار و با زیربنای چهار هزار متر مربع در حال اجرا است.

فیروزی اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این پروژه را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به همین میزان اعتبار برای تجهیز این مرکز نیاز است.