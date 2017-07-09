طرح های انتقال آب کرمان نباید تحت تاثیر هیچ جریانی دچار مشکل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان آب را چالش اصلی کرمان دانست و گفت: باید از آب موجود نهایت بهره را برد.

وی با اشاره به صرف ۹۵ درصد آب استان کرمان در بخش کشاورزی، افزود: هدف از اجرای طرح همیاران آب این است که شاهد حداکثر راندمان در واحد سطح در بخش کشاورزی باشیم.

رزم حسینی با تاکید بر این مطلب که در استان کرمان آب نداریم، تصریح کرد: باید به عنوان مدیران استان امور را تدبیر کنیم و محصولات با نیاز آبی کم در استان کشت شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات جدیدی در حوزه مصرف آب کشاورزی در استان کرمان در حال انجام است، گفت: طرح های انتقال آب استان کرمان نباید دستخوش جریاناتی قرار گیرد که پروژه های ملی و فراملی که در شورای عالی آب مصوب شده و با بی پولی در اجراست دچار مشکل شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح عمران آب عمان در دولت قبل مصوب شده و ما آن را در این دولت اجرایی کردیم، افزود: منتظر دولت جدید برای پی گیری پروژه گفته شده هستیم که جنوب کرمان را متحول خواهد کرد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه آینده کرمان با انتقال آب از دریای عمان متحول می شود، گفت: تونل انتقال آب در واقع آب ترازیت کشور است که جزء طرح های ملی است.

قرارداد استفاده از آب های ژرف کرمان منعقد می شود

رزم حسینی گفت: همچنین قرارداد استفاده از آب های ژرف استان کرمان فردا در تهران منعقد می شود.

استاندار کرمان با اشاره به تغییر نگرش کشاورزان در زمینه کشت محصولات با نیاز آبی کم تصریح کرد: کشاورزان باید بدانند به چه قیمتی کشاورزی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه کرمان استانی کم آب است، گفت: سیاست کشاورزی با نگاه اقتصاد ۱۰۰ درصد تعیین و به دستگاه ها ابلاغ شود.

کرمان با بحران جدی آب مواجه است

استاندار کرمان بحران آب در کرمان را جدی دانست و تاکید کرد: علم و اقتصاد کشاورزی باید برای حداکثر بهره وری در این حوزه به کار گرفته شود.

رزم حسینی بر لزوم تدوین نظام بهره وری استان کرمان تاکید کرد و گفت: نظام بهره وری در کشور در همه ابعاد تعریف شده است.

استاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی نسبت به تهیه نقشه بهره وری کشاورزی استان اقدام می کند.

وی حرکت استان کرمان را رو به جلو دانست و افزود: طرح ساماندهی روستاها از جیرفت آغاز می شود که طرحی عملی و بسیار مهم است.

وی با تاکید بر لزوم ادامه اطلاع رسانی شفاف و بدون سانسور توسط اصحاب رسانه افزود: مدیران باید روحیه نقدپذیری را در خود تقویت کرده و رسانه ها هم انصاف و نقد منصفانه را مدنظر قرار دهند.

استاندار کرمان بیان کرد: روحیه مطالبه گری منطبق بر عقل و قانون باید در جامعه گسترش یابد.