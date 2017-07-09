به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی روش بعد از حضور رامین رضاییان در تیم اوستنده گفت: در فوتبال مطلبی که حائز اهمیت است، صحبت درون زمین و اثبات کردن این امر با نتایج به دست آمده و دستاوردهایی است که یک بازیکن با بازی خود می تواند بر جا بگذارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال برای رامین رضاییان در آینده بهترین ها را آرزو و ابراز امیدواری کرد این بازیکن با تجربه به دست آمده در اروپا علاوه بر پیشرفت، بتواند در آینده به تیم ملی فوتبال نیز کمک کند و همچون گذشته تاثیر گذار باشد.