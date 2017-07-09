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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۸

تبریک کارلوس کی‌روش به رامین رضاییان

تبریک کارلوس کی‌روش به رامین رضاییان

سرمربی تیم ملی فوتبال به بازیکن ملی پوش ایران که امروز با تیم اوستنده بلژیک قرارداد بست، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی روش بعد از حضور رامین رضاییان در تیم اوستنده گفت: در فوتبال مطلبی که حائز اهمیت است، صحبت درون زمین و اثبات کردن این امر با نتایج به دست آمده و دستاوردهایی است که  یک بازیکن با بازی خود می تواند بر جا بگذارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال برای رامین رضاییان در آینده بهترین ها را آرزو و ابراز امیدواری کرد این بازیکن با تجربه به دست آمده در اروپا علاوه بر پیشرفت، بتواند در آینده به تیم ملی فوتبال نیز کمک کند و همچون گذشته تاثیر گذار باشد.

کد مطلب 4026154

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