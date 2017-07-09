به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان یزد اظهار داشت: هدف اصلی همکاری این ستاد برقراری تعامل بین بخشی و هم افزایی تمام دستگاه های عضو در محدوده ها و بافت های نامتجانس شهری است که امروزه به عنوان چالش مدیریتی مطرح است.

وی با بیان اینکه دبیری ستاد در سطح شهرستان بر عهده شهرداری یزد است، افزود: دستگاه‌های عضو باید از ظرفیت و پتانسیل خود در راستای رسیدن به اهداف ستاد شهرستانی با دبیر و دبیرخانه ستاد همکاری و در هر جلسه به صورت منظم و با تدوین برنامه های کارشناسی شده متناسب با اهداف و وظایف سازمان خود پیشنهادات خود را ارائه کنند.

سالاری با اشاره به وظایف این ستاد در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سلامت و احیاء، بازسازی و نوسازی اضافه کرد: با توجه به سند ملی بازآفرینی و سطوح مداخله در سطح ملی و استانی و شهرستانی و محلی باید جلسات ستاد به صورت مرتبط و با برنامه برای ساماندهی و توانمندسازی تشکیل شود.

وی تصریح کرد: دستگاه های عضو ستاد باید با اولویت بندی با توجه به شرح وظایف طرح ها و برنامه های خود را به ستاد اعلام کنند تا با پیگیری در جلسات استانی و ملی بتوانیم اعتبارات مناسبی برای اجرای آنها جذب کنیم.

فرماندار یزد بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای پیشبرد اهداف ستاد بازآفرینی پایداری شهری شهرستان تأکید کرد و افزود: باید برای تحقق برنامه ها از ظرفیت های بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد و از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

سالاری بر همکاری مردم با دستگاه های اجرایی در این زمینه تأکید کرد و یادآور شد: به همین منظور باید سیاست های تشویقی از جانب ادارات و نهادهای اجرایی مسئول در این زمینه نیز در نظر گرفته شود.