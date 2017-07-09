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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۲

فشار عربستان بر عراق برای دشمنی با قطر

فشار عربستان بر عراق برای دشمنی با قطر

یکی از رهبران حزب دعوت اسلامی عراق از فشارهای عربستان بر بغداد برای ایستادن در محور ریاض علیه قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اعلام عراق، «جاسم البیاتی» یکی از رهبران حزب دعوت اسلامی عراق اعلام کرد که دولت این کشور فشارهایی را از سوی عربستان سعودی برای حمایت از ریاض در جریان بحران به وجود آمده با قطر متحمل می شود به طوریکه عربستان پیشنهاد کرده که در برابر بازسازی مناطق آزاد شده در شهر موصل از دست داعش، بغداد دشمنی خود را با دوحه اعلام کند.

وی در ادامه افزود: ما شاهد این فشارها از آغاز بحران قطر با کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم و این فشارها یکی از عوامل به تاخیر انداختن سفر حیدر العبادی نخست وزیر عراق به ریاض به مدت چند روز بود.

کد مطلب 4026165

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