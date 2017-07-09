انقلاب اسلامی نور امید در دل آزادی خواهان جهان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی بعد از ظهر یک شنبه در دیدار با سرتیپ دوم پاسدار، محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از مشارکت و همکاری سپاه و بسیج در مناسبت های انقلاب به خصوص دهه مبارک فجر و روز جهانی قدس، گفت: مناسبت های انقلاب مانند ۹ دی، ۸ شهریور، ۷ تیر و دیگر مناسبت ها اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: از نیروهای انقلابی و مجموعه های دل سوز انتظار می رود با شرکت گسترده و پرشور در مناسبت های انقلاب، عشق و ارادت خود به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به نمایش بگذارند.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به روحیه دینی و انقلابی مردم تهران اشاره کرد و افزود: با تجمعات پرشور در مناسبت های انقلابی باید این روحیه ارزشی به بهترین نحو به نمایش گذاشته شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی، نور امیدی در دل آزادی خواهان جهان ایجاد کرد و امروز صدای انقلاب اسلامی از کشورهایی مانند یمن، سوریه و جنبش های آزادیخواهان امریکا و اروپا شنیده می شود.

سرتیپ دوم پاسدار، محمدرضا یزدی نیز در این دیدار طی سخنانی ضمن ابراز آمادگی مجموعه سپاه و بسیج برای ایفاء نقش در مناسبت های انقلابی گفت: سپاه و بسیج همواره پای ارزش های انقلاب اسلامی ایستاده و خواهد ایستاد.