رایزنی نماینده ترامپ با مسعود بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با «برایت مک گورک» نماینده رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش در خصوص اوضاع میدانی در جبهه های جنگ علیه تروریستها و اوضاع جاری در موصل و چالشهای پیش رو در مرحله بعد از داعش رایزنی کرد.

دو طرف بر سر ادامه رایزنی ها در خصوص مساله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق توافق کردند.

در این دیدار مسئول آمریکایی از نقش نیروهای پیشمرگه و همکاری میان نیروهای ائتلاف با ارتش عراق برای رویارویی با تروریستها و آزاد سازی موصل قدردانی کرده و در خصوص اوضاع سیاسی و امنیتی سوریه و تلاشهای آمریکا و دیگر نیروها برای آزاد سازی شهر رقه در این کشور تبادل نظر کرد.

پیشتر مک گورک در کنفرانس روز شنبه خود در بغداد بر اعتراض واضح و مشخص آمریکا نسبت به همه پرسی کردستان عراق تاکید کرد بود.