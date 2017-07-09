فرود اضطراری پرواز مسکو- تهران در رشت/ مسافر جان سپرد

مدیر روابط عمومی فرودگاه گیلان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پرواز شماره W5085 هواپیمایی ماهان مسیر مسکوبه تهران، به دلیل وخامت حال یکی از مسافران خود در ساعت ۱۶ و ۵۱ دقیقه مجبور به فرود در فرودگاه رشت شد.

سید رضا علوی زمیدانی افزود: این مسافر که به سرطان ریه مبتلا بود، پس از فرود اضطراری توسط مأموران اورژانس رشت احیا و به بیمارستان آریای این شهر منتقل شد.

وی ادامه داد: این مسافر به دلیل وخامت اوضاع در بیمارستان آریا جان سپرد.

علوی تصریح کرد: این هواپیما پس از سوختگیری به سمت فرودگاه امام خمینی پرواز کرد.