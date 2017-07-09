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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸

فرود اضطراری پرواز مسکو- تهران در رشت/ مسافر جان سپرد

فرود اضطراری پرواز مسکو- تهران در رشت/ مسافر جان سپرد

رشت- پرواز مسافربری هواپیمایی ماهان که از مسکو به سمت فرودگاه امام خمینی در حال پرواز بود به دلیل وخامت حال یکی از مسافران مجبور به فرود اضطراری شد که متأسفانه بیمار در رشت جان سپرد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه گیلان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پرواز شماره W5085 هواپیمایی ماهان مسیر مسکوبه تهران، به دلیل وخامت حال یکی از مسافران خود در ساعت ۱۶ و ۵۱ دقیقه مجبور به فرود در فرودگاه رشت شد.

سید رضا علوی زمیدانی افزود: این مسافر که به سرطان ریه مبتلا بود، پس از فرود اضطراری توسط مأموران اورژانس رشت احیا و به بیمارستان آریای این شهر منتقل شد.

وی ادامه داد: این مسافر به دلیل وخامت اوضاع در بیمارستان آریا جان سپرد.

علوی تصریح کرد: این هواپیما پس از سوختگیری به سمت فرودگاه امام خمینی پرواز کرد.

کد مطلب 4026175

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