ساختمان آتش نشانی شهر «آجین» درحال ساخت است

حمید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختمان آتش نشانی شهر آجین با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات بند «و» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه احداث ساختمان آتش نشانی از اولویت های شهرداری بوده است، عنوان کرد: این بنا در مساحتی به وسعت ۷۰۰ متر مربع در سه طبقه براساس استانداردهای روز دنیا، در حال ساخت است.

شهردار شهر آجین افزود: آتش نشانان شهر تازه تاسیس آجین به دلیل نداشتن مکان ثابت در شهرداری مستقر هستند که به محض ساخت و تکمیل ساختمان از شهرداری خارج می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک دستگاه خودرو آتش نشانی برای این شهر وجود دارد، تاکید کرد: باتوجه به وسعت بخش پیرسلمان، یک دستگاه جوابگوی نیازهای مردم در مواقع نیاز نیست.

اسدی عنوان کرد: زمین ساختمان با پیگیری شهرداری، شورای شهر و همت مردم خیر و نیکوکار آجین در ابتدای سال جاری واگذار شده است.

وی درباره پایان ساخت این مجموعه، بیان کرد: شهرداری تمام تلاش خود را برای هرچه سریعتر ساخته شدن این ساختمان انجام خواهد داد.

