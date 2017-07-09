اولین برد در آخرین بازی/ بسکتبالیست های جوان پانزدهم جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان امروز یکشنبه برای کسب جایگاه پانزدهم مسابقات مقابل مالی برگزار شد.

در این دیدار بسکتبالیست های جوان کشورمان حریف خود را نتیجه ۷۰ بر ۶۱ شکست دادند.

شاگردان محمدرضا نوری بعد از پیروزی ۲۶ بر۱۳ در کوارتر نخست، در کوارتر دوم به تساوی ۱۴ بر ۱۴ مقابل حریف رضایت دادند. آنها در کوارتر سوم نیز ۱۸ بر ۱۶ حریف خود را شکست دادند اما کوارتر پایانی را با نتیجه ۱۲ بر ۱۸ واگذار کردند.

تیم بسکتبال جوانان ایران در حالی مقابل مالی پیروز شد که پیش از این تمام دیدارهای خود مقابل حریفانش در این دوره مسابقات قهرمانی جهان را واگذار کرده بود.

تیم بسکتبال جوانان ایران با کسب این پیروزی عنوان پانزدهم مسابقات را از آن خود کرد و این گونه در قاهره مصر پایان داد.

در چارچوب روز پایانی مسابقات بسکتبال جوانان ایران، تیم کره آنگولا با پیروزی ۵۸ بر ۵۶ مقابل کره جنوبی در رده سیزدهم ایستاد. دیدار دو تیم ژاپن و پورتوریکو برای تعیین جایگاه نهم با برتری پورتوریکو به پایان رسید.