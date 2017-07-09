جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی به ۴۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی در نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند، اظهارکرد: ۳۴۶ هزار نفر از جمعیت استان از خدمات تامین اجتماعی استفاده می کنند.

وی از افزایش ۱۰ درصدی مستمری بگیران تامین اجتماعی استان خبر داد و بیان داشت: هم اکنون ۱۴ هزار و ۶۰۷ نفر مستمری بگیر در استان داریم.

وی با اشاره به پرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان تعهدات سازمان به بیمه شدگان استان بیان کرد: از این میزان ۲۰۸ میلیارد تومان در قالب تعهدات بلند مدت بوده که ۲۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: ۹.۳ میلیارد تومان نیز در قالب تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان استان در سال گذشته پرداخت شده است.

وی آمار استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در استان طی سال گذشته را هزار و ۲۹ نفر اعلام کرد و افزود: در سال جاری این تعداد به ۹۷۳ نفر کاهش یافته که نوید اشتغال را می دهد.

درویشی ادامه داد: در مجموع طی سال گذشته ۱۱.۱ میلیارد تومان در قالب بیمه بیکاری به بیمه شدگان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه کمک هزینه سمعک بیمه شدگان تامین اجتماعی از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

درویشی در ادامه با اشاره مشکلی در جذب بیمه کارگران ساختمانی در استان نداریم افزود: برای بیمه قالیبافان و خبرنگاران در حال حاضر امکان جذب بیمه شده جدید وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک بیمه ای در کشور و استان بیان داشت: طرح نام نویسی مخاطبین سازمان و شماره بیمه ای مخاطبین در استان به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تشکیل پرونده فنی الکترونیکی را به عنوان گام دوم آغاز کرده ایم، گفت: کسانی که از سال ۹۶ بیمه شده جدید ثبت نام شده اند و پرونده آنها به صورت الکترونیکی تشکیل شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در راستای حفظ امنیت اطلاعات بیمه شدگان قبلی سازمان نیز در حال اجرای طرح هستیم که امیدواریم تا پایان امسال به سرانجام برسد.

وی به راه اندازی پلت فرم دولت همراه اشاره کرد و افزود: این پلت فرم با همکاری سازمان تامین اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده است.

درویشی افزود: مهمترین اهداف از اجرای این پروژه عدم نیاز به مراجعه حضوری جهت اخذ سرویس، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی برای مخاطبین است.

وی ادامه داد: در حوزه سرویس مواردی چون استعلام استحقاق درمان، نمایش فیش مستمری، استعلام وضعیت بیمه پردازی و در حوزه اطلاع رسانی راهنمای فرآیندها، ضوابط، دستورالعمل ها و نمونه فرمها از جمله مهم ترین موارد راه اندازی شده هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در آینده نزدیک سرویس هایی چون استعلام اطلاعات مرتبط با کارگاه، نمایش بدهی کارفرمایان و امکان پرداخت از طریق موبایل و همچنین سرویس های درمانی از جمله اخذ نوبت از کلیه مراکز درمانی این سازمان فراهم خواهد شد.