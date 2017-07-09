اولویت استخدام در بیمارستان قرچک با خانواده های شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور بعد از ظهر یک شنبه درجمع متولیان و خادمان ایثارگران شهرستان قرچک اظهار داشت: در خصوص واگذاری وام مسکن، طبق برنامه ریزی قبلی که انجام شد تعداد ۵۰۰ نفر از ایثارگران در سایت برخط بنیاد ثبت نام کردند که بر اساس گزارش بنیاد تعداد قابل توجهی از این عزیزان نسبت به دریافت وام اقدام کردند.

وی به اشتغال خانواده های معظم شاهد و ایثارگری شهرستان قرچک در بیمارستان این شهرستان اشاره کرد، گفت: طبق وعده هایی که قبل هم داده بودم اولویت اشتغال طبق نیاز بیمارستان، خانوادهای معظم شاهد و ایثارگر خواهند بود ودر این خصوص جلسه ای با حضور روسای بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ورئیس شبکه بهداشت برگزار خواهد شدتا این قشر معظم در الویت قرار گیرند.

مرسلپور بیان داشت: ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است که باید چهارمین همایش بازگشت پرستوها با حضور خانوادها های آنها برگزار شود و از رشادت های آنها تجلیل به عمل آید.

فرماندار قرچک اظهار داشت: با توجه به مصوبه های قبلی شورای ایثارگران و شورای مشورتی، تصاویر شهدای قرچک و تمثال شهدا تعویض و نوسازی می شود و این طرح با ارائه برنامه و تصویر شهدا از سوی بنیاد شهید انجام می شود.

وی در پایان تاکید کرد: از این بعد باید همه دستگاه های اجرایی در شهرستان ۲۰ درصد از اعتبارات فرهنگی خود را صرف هزینه های ترویج فرهنگ ایثار شهادت کنند تا فرهنگ ایثار شهادت در جامعه نهادینه شود.