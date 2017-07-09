  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

فرمانده انتظامی گلستان:

تشکیل پرونده های قاچاق کالا در گلستان ۲۱ درصد افزایش یافت

تشکیل پرونده های قاچاق کالا در گلستان ۲۱ درصد افزایش یافت

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از افزایش ۲۱ درصدی تشکیل پرونده های قاچاق کالای استان در سه ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان گلستان اظهار کرد: سال گذشته چهار هزار و ۶۳۷ پرونده قاچاق در استان تشکیل شد.

وی از افزایش ۳۳ درصدی پرونده ها نسبت به سال ۹۴ خبر داد و افزود: سه هزار پرونده بالای ۱۰ میلیون ریال بوده و در این راستا چهار هزار و ۱۸۱ نفر در استان دستگیر شدند.

متلاشی شدن ۷ باند قاچاق

فرمانده انتظامی استان گلستان ادامه داد: در سال گذشته همچنین هفت باند قاچاق در استان متلاشی و ۲۳ طرح اجرا شد.

وی از توقیف ۹۹۴ دستگاه نقلیه و افزایش ۱۲۷ درصدی توقیف خودروها نسبت به سال ۹۴ خبر داد و اضافه کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی، برنج، چای، ترشی و لوازم صوتی و تصویری، گوشی همراه و کامپیوتر بیشترین کالای قاچاق کشف شده در استان بود.

وی با بیان اینکه کالای ممنوعه (ماهواره و لوازم جانبی) و پوشاک هم سهم بالایی در کالاهای قاچاق استان داشتند، اضافه کرد: ارزش کالاهای قاچاق استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ حدود ۹۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

سردار جاویدان تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال یک هزار و ۲۵۲ پرونده قاچاق کالا به ارزش ۶۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون ریال در استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد پرونده قاچاق ۲۱ درصد و ارزش ریالی ۳۰ درصد رشد دارد، خاطرنشان کرد: نبود انبار نگهداری کالای قاچاق کشف شده در استان و تحویل نگرفتن لوازم و تجهیزات گیرنده های تلویزیونی کشف شده گلستان در تهران از مشکلات عمده در مبارزه با قاچاق کالا در استان است.

کد مطلب 4026189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها