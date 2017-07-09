تشکیل پرونده های قاچاق کالا در گلستان ۲۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان گلستان اظهار کرد: سال گذشته چهار هزار و ۶۳۷ پرونده قاچاق در استان تشکیل شد.

وی از افزایش ۳۳ درصدی پرونده ها نسبت به سال ۹۴ خبر داد و افزود: سه هزار پرونده بالای ۱۰ میلیون ریال بوده و در این راستا چهار هزار و ۱۸۱ نفر در استان دستگیر شدند.

متلاشی شدن ۷ باند قاچاق

فرمانده انتظامی استان گلستان ادامه داد: در سال گذشته همچنین هفت باند قاچاق در استان متلاشی و ۲۳ طرح اجرا شد.

وی از توقیف ۹۹۴ دستگاه نقلیه و افزایش ۱۲۷ درصدی توقیف خودروها نسبت به سال ۹۴ خبر داد و اضافه کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی، برنج، چای، ترشی و لوازم صوتی و تصویری، گوشی همراه و کامپیوتر بیشترین کالای قاچاق کشف شده در استان بود.

وی با بیان اینکه کالای ممنوعه (ماهواره و لوازم جانبی) و پوشاک هم سهم بالایی در کالاهای قاچاق استان داشتند، اضافه کرد: ارزش کالاهای قاچاق استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ حدود ۹۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

سردار جاویدان تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال یک هزار و ۲۵۲ پرونده قاچاق کالا به ارزش ۶۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون ریال در استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد پرونده قاچاق ۲۱ درصد و ارزش ریالی ۳۰ درصد رشد دارد، خاطرنشان کرد: نبود انبار نگهداری کالای قاچاق کشف شده در استان و تحویل نگرفتن لوازم و تجهیزات گیرنده های تلویزیونی کشف شده گلستان در تهران از مشکلات عمده در مبارزه با قاچاق کالا در استان است.