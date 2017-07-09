به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی با اعلام اینکه در سال جاری ۸۶ هزار و ۳۰۰ نفر از هموطنانمان به حج مشرف خواهند شد، گفت: باید اذعان کرد که این تعداد شامل زائران، عوامل اجرایی، کادر پزشکی، روحانیون و غیره است که مجموعا در ۵۹۰ کاروان دسته بندی میشوند.
رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ۳۰۰ کاروان مدینهقبل و ۲۹۰ کاروان مدینهبعد هستند، اظهار کرد: در این میان ۵۱.۵ درصد از زائران را آقایان و ۴۸.۵ درصد را خانمها تشکیل میدهند.
وی در خصوص ابراز نگرانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری حج امسال و اقدامات سازمان حج برای رفع این مهم، تصریح کرد: تصمیمگیری درخصوص اعزام حجاج فراتر از سازمان حج گرفته شده و تدبیر و تصمیم نظام است از این رو راهکارهایی برای تامین امنیت و آرامش زائران ایرانی اندیشیده شده است.
محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان حج به منظور رفع نگرانیهای موجود، ادامه داد: عموما در سالهای مختلف مشکلاتی مانند برخوردهای امر به معروف با حجاج، بازداشتهای موقت، فوت زائران به دلیل کهولت سن و بیماری و غیره وجود داشت از این رو سفارت و کنسولگری کشورمان در این سالها وجود داشت که امور را پیگیری میکرد اما در شرایط کنونی و طبق توافق صورت گرفته مقرر شد که هیات ۱۰ نفره کنسولی در عربستان مستقر شوند که این مهم از جمله اقدامات قابل توجه است.
رییس سازمان حج و زیارت در خصوص کاهش قیمت فیش حج، افزود: قمیت فیش حج مبتنی به تقاضا است و همیشه متغیر است؛ البته امسال دامنه زمان و افراد برای ثبت نام بیش از گذشته درنظر گرفته شد لذا افراد زیادی در این مدت میتوانستند در صورت عدم تمایل به اعزام، فیش خود را واگذار کنند به همین دلیل چنین موضوعی بر کاهش قیمت فیش حج تاثیر مستقیم گذاشت.
وی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای بدرقه حجاج و تامین امنیت فرودگاهها به دلیل ازدحام افراد، اظهار کرد: همه فرودگاهها نسبت به افزایش عزیمت حجاج اقدام مناسبی کردهاند و جایگاههایی را برای بدرقه حجاج درنظر گرفته اند؛ در تهران نیز به دلیل اینکه فرودگاه امام خمینی (ره) محل اعزام حجاج ۹ استان درنظر گرفته شده بسیاری از افراد در استانهای محل خود بدرقه میشوند که امور پرواز را تسهیلتر میکند.
محمدی در واکنش به احتمال برگزاری حج عمره نیز خاطرنشان کرد: تصمیمگیری در این خصوص مبتنی به انجام تعهدات توافقنامه توسط عربستان است از این رو باید صبر کرد تا ابتدا حج تمتع برگزار شود و بعد تصمیم در این عرصه گرفته شود.
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