۱۲ هزار مازندرانی مقرری بیکاری دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر محمودی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تأمین اجتماعی استان حدود ۷۹هزار نفر بازنشسته را تحت پوشش خدمات خود دارد، اظهار کرد: آمار از کار افتاده تحت پوشش سازمان هفت هزار و ۲۰۰، فوتی ۳۳هزار نفر بوده که با افراد و تبعه شمار جمعیتی که از تأمین اجتماعی خدمات دریافت می‌کنند ۲۶۰هزار نفر است.

وی افزود: جمعیت بیکارانی که سازمان تأمین اجتماعی مازندران بیمه بیکاری دریافت می‌کنند حدود ۱۲هزار نفر است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه متوسط پرداختی ماهانه سازمان به بازنشستگان تحت پوشش یک میلیون و ۵۹۲هزار تومان است ، افزود: میزان سازمان پرداختی به از کار افتادگان یک میلیون و ۱۳۵هزار تومان و بازماندگان یک میلیون و ۱۹۱هزار تومان است.

محمودی، با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ۲۰نوع خدمات را به افراد تحت پوشش ارائه می‌کند، گفت: مهم‌ترین این خدمات درمانی است که ۹درصد از ۳۰درصد به آن بخش اختصاص می‌یابد و مابقی به از کارافتادگی و فوتی است.

این مسئول به اقدامات بی نظیر و بی بدیلی که توسط سازمان در سال جاری انجام گرفت اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در طول برنامه اول تا ششم در ماده ۱۳نمایندگان مطالبات و دیون خود را در این قانون پیش بینی کرده است و دولت مکلف شده بدهی‌های قطعی شده تأمین اجتماعی را پرداخت کند.

محمودی، افزود: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی است که هرسال ۲۰هزار میلیارد تومان به آن بدهی‌ها اضافه می‌شود.

وی، در ادامه با ابراز اینکه آن‌هایی که از یارانه بیمه ای برخوردار هستند و ۲۰درصد سهم توسط دولت می‌بایست پرداخت شود جزو مواردی است که در تجمیع بدهی‌های دولت قرار دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، بودجه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی کشور را ۷۲هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این بودجه در سال جاری به ۸۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمودی با بیان اینکه در سال گذشته تقریباً یک میلیون و صدهزار نفر کارگر ساختمان داشتیم که امسال به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده گفت: سهمی که امسال برای بیمه کردن کارگران ساختمانی مازندران اختصاص داده ۵هزار و ۵۰۰نفر است .

وی، به مهمانان ناخوانده ای که به لیست تأمین اجتماعی در طول سالهای قبل اضافه شد اشاره کرد و گفت: دولت فعلی با وجود مشکلات مالی بیمه افراد را قطع نکرده بلکه راست آزمایی از بین بیمه شده‌های قالی بافی و کارگر ساختمانی صورت گرفت .

محمودی خاطرنشان کرد: متاسفانه قبل از راست آزمایی ۴۳هزار نفر قالی باف بیمه شده داشتیم که پس از آن به۲۳هزار نفر قالیباف فعال و واقعی کاهش یافت.

وی درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مازندران از دستگاه‌های اجرایی استان و کارفرمایان ۴۶۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطالبات ما از دستگاه‌های دولتی ۵۰میلیاردتومان بوده که ۲۰میلیارد تومان بخشوده و ۱۰میلیارد تومان تقسیطی پرداخت و ۱۰میلیارد تومان دیگر هم مراجعه ای نداشتند.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، درباره اجرای قانون بخشودگی جرائم گفت: با اجرای این قانون کمک زیادی به کارفرمایانی شده که نتوانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند ضمن اینکه در مازندران ۹هزار و ۱۹۷کارفرما درخواست بهره مندی از این قانون را داشتند.

محمودی،ادامه داد: کل بدهی این کارفرمایان ۲۴۲میلیارد تومان بوده که ۷هزار و ۲۲۶نفر از کارفرمایان با ۲۰۴میلیارد تومان بدهی مشمول قانون بخشودگی شدند که میزان این بخشودگی ۶۷میلیارد تومان است و ۱۴۷میلیارد تومان اصل بدهی مانده مقرر شد به صورت تقسیط پرداخت شود.

وی ابراز کرد: در ارزیابی کشوری به عمل آمده مازندران در این بخش رتبه برتر در کشور را کسب کرده است.