روند اجرای طرح نظام ارجاع داخلی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهدی درخشان افزود: نظام ارجاع داخلی یکی از زیر ساخت های ارائه خدمات درمانی به شیوه صحیح است.

وی با بیان اینکه طرح اجرای نظام ارجاع داخلی از سوی سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه سال ٩٣ آغاز شد، گفت: ابتدا این طرح در ٥ استان گیلان، قزوین، زنجان، کرمانشاه و خراسان رضوی به صورت پایلوت اجرایی شد.

درخشان افزود: بعد در ٥ استان دیگر اصفهان، کرمان، همدان، سمنان و کهگیلویه و بویر احمد این طرح ادامه یافت و در مرحله بعد در تمام مناطق استان خراسان رضوی عملیاتی شد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر ٣٠درصد بیماران کلینیک های تخصصی استان خراسان رضوی از طریق نظام ارجاع داخلی نوبت دهی می شوند و این طرح در این استان در حال پیشرفت است.

وی گفت: تا پایان شهریور سال جاری، طرح نظام ارجاع داخلی در مراکز درمانی تامین اجتماعی اجرایی می شود.

درخشان تصریح کرد:البته این طرح فعلاً برای بیماریهای مزمن( فشار خون، دیابت، قلبی، تنفسی) انجام می شود و تاکنون ٢٠٠ هزار پرونده الکترونیک برای بیماران مزمن در کشور تشکیل شده است و در مراحل بعدی نیز برای سایر بیماران اجرا خواهد شد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مزایای اجرای نظام ارجاع داخلی گفت: شناسایی بیماران مزمن و تشکیل پرونده الکترونیکی، توزیع عادلانه خدمات و تجویز منطقی مصرف داروها از فواید اجرای این طرح است.

وی گفت: در نظام ارجاع داخلی، نوبت دهی و تشکیل پرونده برای بیماران و مراجعان در سطح یک به صورت الکترونیکی انجام و در این سطح تمامی خدمات درمانی ارائه می شود در صورت نیاز به ارائه خدمات در سطح دو و سه نوبت دهی و انتقال پرونده نیز به شکل الکترونیکی انجام خواهد شد.