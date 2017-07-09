اجرای طرح شناسایی مشاغل خرد در روستاهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاطمه مرتضوی عصر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان بشرویه و در بازدید از دو روستای کرند و نیگنان بخش مرکزی شهرستان بشرویه اظهارکرد: بهترین پتانسیل برای تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال در روستا خود روستاییان هستند که در زمینه های متعدد صنایع دستی، کارگاه های کوچک اقتصادی می‌توانند تلاش کنند.

مرتضوی عنوان داشت: طی طرح های مطالعاتی و بازدیدها از روستاهای استان، براین باور هستیم که می‌توان با دراختیار قراردادن حداقل های تولیدات،زمینه پایداری و اشتغال را به روستاها برگرداند.

معاون دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی همچنین گفت: درنظر داریم تا درآینده نزدیک تمامی روستاهای استان، با پتانسیل گردشگری، صنایع دستی و تولیدات داخلی آن روستا را شناسایی و با کمک بانوان آن روستا به مرحله عمل برسانیم.

وی گفت: کار شناسایی دقیق و توانمندی هر روستا آغاز شده است که پس از شناسایی کامل در زمینه آموزش و تسهیلات لازم در جهت رونق دوباره هنر های دستی و صنایع دستی گام برداریم که این امر سبب اشتغال و پایداری در روستاها خواهد شد.

مرتضوی طبیعت زیبا و گردشگری و نیز استراتژیک بودن بعضی از محصولات کشاورزی منطقه را بهترین گزینه برای اشتغال و تولید دانست.

شفیعی معاون فرماندار شهرستان بشرویه هم در این بازدید ضمن تشکر از زحمات دولت در بخش حمایت از روستاییان و جلوگیری از مهاجرت‌ها به کلان شهرها گفت: خوشبختانه اکثر روستاهای این شهرستان با داشتن پتانسیل مخصوص در بعضی از محصولات کشاورزی می‌توانند بهترین گزینه برای چرخه تولید و بسته بندی در منطقه باشند.

وی گفت: محصولات باغی روستای کرند، دارای کیفیت بسیار بالایی است که انار و زردآلو این منطقه بعضا به تمامی استان های کشور صادر می‌شود که بهترین گزینه برای صنایع تبدیلی این محصول در منطقه است.

معاون فرماندار شهرستان بشرویه ادامه داد: داشتن هنر و صنایع دستی بانوان روستاها نیز از قدیم الایام زبان زد بوده است که در منطقه نیگنان و روستاهای تابعه کار حوله بافی هم اکنون دوباره توسط شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان به رونق افتاده است.

شفیعی گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر ومتاسفانه کمی منابع آب می‌بایست تلاش کنیم کشت های جایگزین و در راستای این امر هم صنایع تبدیلی را هم در منطقه راه اندازی کنیم که نیازمند اعتبار است.