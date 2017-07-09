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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۵

رئیس پلیس راه ایلام:

تصادف مینی بوس با مزدا در ایلام ۵ زخمی برجای گذاشت

تصادف مینی بوس با مزدا در ایلام ۵ زخمی برجای گذاشت

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: تصادف مینی بوس با وانت مزدا در محور ایلام-مهران پنج زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در تصادف یک دستگاه مینی بوس با یک دستگاه وانت مزدا در محور ایلام-مهران، ظهر امروز پنج زخمی برجای گذاشته است.

وی گفت: تجاوز به چپ خودروی مزدا علت این حادثه بوده است.

کد مطلب 4026207

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