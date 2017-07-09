به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از ساخت ضریحخیمهگاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) در استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر عشق و علاقه بالایی به ائمه اطهار دارند و در زمینههای مختلف شاهد این عشق و علاقه هستیم.
وی با اشاره به ساخت ضریحخیمهگاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) در استان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از ساخت ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) در استان بوشهر مردم استان بوشهر برای ساخت ضریح خیمهگاه دیگر ائمه شور و اشتیاق بالایی داشتند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: ساخت ضریح خیمهگاه ائمه(ع) افتخاری برای مردم استان بوشهر و یک فرصت برای خدمات رسانی به اهل بیت(ع) است.
وی با اشاره به مشارکت بالای مردم در کارهای خیر، بیان کرد: مردم استان بوشهر علاقه وافری به ائمه اطهار(ع) دارند بهگونهای که در بازسازی ضریح این بزرگان مشارکت وصفناپذیری دارند.
گراوند با اشاره به فرصت بسیار خوب ایجاد شده در استان برای تقویت معنویت و برگزاری برنامههای دین و فرهنگی، افزود: مشارکت در ارائه خدمات به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) یک فرصت است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: با شور و شوقی که مردم استان بوشهر برای مشارکت در این کار خیر دارند و با تلاشهای صورت گرفته شاهد روند مطلوبی در تکمیل این دو ضریح هستیم.
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