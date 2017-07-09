مجتمع اسکان اضطراری درشهرهای مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید یدالله نبوی عصر یکشنبه در نشست کارگروه پشتیبانی وخدمات شهری پدافند غیرعامل مازندران که در سالن جلسات شهرداری نکا برگزار شد , با اشاره به پیشتازی این شهرستان در حرکت های انقلابی اظهار کرد: مقوله پدافند غیر عامل در حوزه های فرهنگی, سیاسی, اقتصادی و اجرایی لایه های زیر ساختی شهر همچنان مورد توجه قرار می گیرد.

وی از پدافند غیر عامل به عنوان دفاع از زیرساخت ها یاد کردکه بایستی ضمن رعایت این مقوله مهم در شرایط عادی تصمیم گیری و در شرایط بحران اجرایی شود.

مدیرکل پدافند غیر عامل مازندران با اشاره بحران های موجود در سطح استان تصریح کرد: در حال حاضر بلند مرتبه سازی ساختمان ها در اقصی نقاط سطح استان از غرب تا شرق به عنوان یک مسله بحرانی تبدیل شده است که اگر دراین خصوص تیم های نظام مهندسی و شهرداری های در چک لیست کاریشان طبق اصول فنی پدافند غیر عامل پیش روند قطعا از میزان خسارات و خطرات احتمالی در زمان بحران کاسته می شود.

به گفته نبوی باید قبل از بحران و در شرایط عادی به گونه ای آسیب ها و خطرات احتمالی شناسایی شود تا در شرایط بحران تسهیل در امور انجام گیرد.

این مقام مسئول اضافه کرد : طرح هایی که در مراکز حساس هستند با شناسایی فرصت ها و آسیب ها مورد توجه قرار می گیرند همچنین تجهیز بیمارستان ها , بازار روز, پاساژ ها, استادیوم ها و مراکز اداری که مصداق پدافند غیر عامل هستند جهت کاهش آسیب ها و خسارات جبران ناپذیر در دستور کار قرار می گیرند.

وی ادامه داد: اگر اقدامات پدافندی را در مرزهای کشور در مقطع حساس دفاع مقدس رعایت می شد قطعا اینگونه پالایشگاه ها و زیر ساخت های کشور در وهله ی نابودی مورد حمله قرار نمی گرفت.

دبیر شورای پدافند غیرعامل مازندران ایمن سازی , مقاوم سازی و بهینه سازی را از الزامات اصولی ساخت و ساز برشمرد که باید طی فرآیند اصولی پدافند غیرعامل ساخته شود.

نبوی شناسایی تهدیدها را به عنوان یکی از مولفه های اصلی پدافند غیر عامل برشمرد چرا که این تهدیدات در مرحله شناسایی به دو دسته تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی دسته بندی می شوند که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرند.



مدیرکل پدافند غیر عامل مازندران گفت: تهدیدات تکنو لوژی محور از شاخه تهدیدات غیر طبیعی می باشد که به موازات تغییر علم میزان شدت این تهدیدات تغییر می کند.

وی با اظهار گله مندی از مورد خسران قرار گرفتن جنگل ها و محصولات تراریخته در سطح استان متذکر شد: باید در مقابل تهدیدات نوینی که امروز با آن ها روبرو می شویم راهکاری نوین و اثرگذار ارائه دهیم.

نبوی با تاکید براینکه برای پایداری کالبد شهری باید تمامی تلاش ها به کار گرفته شود خاطرنشان کرد: اگر اصول های مهندسی در ساختمان سازی مورد توجه قرار گیرد قطعا در هنگام سیل و زلزله میزان این خسارات کاهش می یابد.

مدیر کل پدافند غیر عامل مازندران با بیان اینکه ۸۰ درصد آتش سوزی در سطح استان قابل پیشگیری و پیش بینی است تصریح کرد: زنان, کودکان و افراد سالمند بالای ۶۵ سال بیشترین قشر آسیب پذیر و قربانیان آتش سوزی هستند لذا در این راستا نیز باید جهت کاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات چاره اندیشی شود.

وی افزود: تضمیین تداوم چرخه ی فعالیت مردم به عنوان اصل اساسی مورد توجه قرار می گیرد.

این مسئول با اشاره به دوگانه شدن مجتمع های آبرسانی , نانوایی ها و اماکن سوختی بیان کرد : متاسفانه به دلیل تک گانه بودن مجتمع های آبرسانی با قطع برق در این شهرستان آب بیش از نیمی از مردم قطع می شود لذا جهت برون رفت از این مشکلات باید مجتمع های آبرسانی و نانوایی ها دوگانه شوند.

به گفته نبوی امروزه در این دنیای فناوری و ارتباطات بلافاصله سوخت به عنوان مقوله اثر گذار دربین مردم در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران با اشاره به تامین انبارهای اضطراری در سطح شهرستان ها اظهار کرد: تامین نیازهای اساسی مردم به عنوان مولفه اصلی به شمار می آید که در این خصوص شهرداری به عنوان نقش اثرگذار در اداره مردم باید پاسخگوی نیازهای مردم باشند همچنین در این خصوص باید انبارهای اضطراری متعددی درسطح شهرستان ها ایجاد شود تا در زمان بحران از آن استفاده بهینه شود.

وی درخصوص جابه جایی مردم زمان بحران گفت: مدیریت پدافند غیر عامل موظف است در شرایط بحران ۱۰ درصد جمعیت مردم را جابه جا و خدمات رسانی کند اما متاسفانه در برخی از شهرها چنین مکان هایی وجود ندارد تا مردم درشرایط اضطراری به آن پناه ببرند.

نبوی اضافه کرد : چهار میلیارد تومان اعتبار برای اسکان اضطراری چهار شهر در شرق, غرب و مرکز استان پیشنهاد شده که در دستور کار قرار می گیرد.